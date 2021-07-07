Шлеменко заявил, что не хочет смешить людей, участвуя во фрик-боях

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о набирающем популярность явлении поп-ММА. Он считает, что оно выросло из реалити-шоу.

«Раньше у нас были очень популярны всевозможные реалити-шоу. А вспомните, какие в них самые рейтинговые моменты? Когда кто-то с кем-то дерется. Бои скрестили с реалити-шоу, и так возникло явление поп-ММА», — сказал Шлеменко в интервью «Газете.Ru».

Спортсмен признался, что ему предлагали участие в подобных боях, но не оказалось ни одного варианта, который был бы ему интересен. Он подчеркнул, что не собирается становиться клоуном на потеху публике.

«Знаете, мне ведь предлагали. В 2020 году у меня были предложения — не буду говорить, против кого сражаться. Потом, Александр Емельяненко меня вызывал драться по правилам бокса. Не буду конкретизировать, но там организаторы проявили себя не очень профессионально. Это было предложение ниже рынка. А драться с блогерами и певцами я не хочу, должна быть грань. Ну зачем мне это? Выходить и людей смешить?

Возвращаясь к предложению, о котором я говорил — речь шла о бое против очень известного ветерана в единоборствах, который уже завершил карьеру, но хотел вернуться. В принципе, это было не так интересно, но хотя бы обсуждаемо. Но к договоренности так и не пришли из-за пандемии, а потом вместо этого ветерана мне стали предлагать клоунские варианты. Я понимаю, что люди, о которых мне говорили, не вывезут против меня и раунда. Ради кого и ради чего мне это нужно? Ради денег? Мне кажется, это не совсем правильно, это не то, в чем меня поддержит моя аудитория думающих людей», — резюмировал Шлеменко.

Ранее Шлеменко заявил, что не держит обиды на Кадырова.