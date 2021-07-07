Президент «Урала» высказался против высоких зарплат молодых футболистов

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что молодые футболисты получают слишком большую зарплату, передает «РБ Спорт».

«Вот была ведь раньше в СССР ставка спорткомитета. У футболистов была одна зарплата, у кандидатов в мастера спорта — другая. Нельзя давать 500-600 тысяч 17-летнему игроку, который немножко попадает с двух ног по мячу. Лимит на легионеров нужен. Но в каком плане — это должны обсуждать все футбольные люди», — сказал Иванов.

С сезона-2020/21 действует лимит, согласно которому в общей заявке должно быть не более восьми легионеров.

Дискуссии об изменении лимита начались после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Команда под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось о том, что Министерство спорта оставит решение по поводу лимита на легионеров Российскому футбольному союзу (РФС) и Премьер-лиге (РПЛ).