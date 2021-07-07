Игрок сборной Италии Кьеза похвалил Испанию за матч 1/2 финала Евро-2020

Футболист сборной Италии Федерико Кьеза подвел итоги матча 1/2 финала Евро-2020 против сборной Испании, передает «Би-би-си».

Итальянцы победили в серии пенальти.

«Не могу описать свои эмоции словами, это был тяжелый матч. Испания была великолепна сегодня. Тем не менее именно мы вернемся на «Уэмбли» 11 июля на финал. У Испании в составе есть звезды, но мы боролись до конца с ними, и нам удалось добиться успеха», — заявил игрок.

Сборная Италии победила испанцев в серии послематчевых пенальти (4:2) и вышла в финал турнира. В финале Евро-2020 Италия встретится с победителем второй полуфинальной пары Англия — Дания.

Решающий матч турнира пройдет 11 июня на лондонском стадионе «Уэмбли». Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.

Чемпионат Европы – 2020. 1/2 финала.

Италия — Испания – 1:1 (4:2 пен.)

Голы: 1:0 — Кьеза, 60; 1:1 — Мората, 80.

Ранее журналист Василий Уткин раскритиковал сборную Италии за матч 1/2 финала Евро-2020 против Испании.