Гаджиев: сейчас Черчесов находится под бомбежкой

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о будущем наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова, передает Metaratings.ru.

«Я, например, не знаю, что лучше: оставить Станислава Саламовича или убрать. В последние дни идет очень мощная волна и по результатам выступлений, и по оценке выступления Черчесова перед журналистами. Сейчас главный тренер сборной находится под бомбежкой», — сказал Гаджиев.

Также Гаджиев отметил, что для него вопрос главного тренера сборной не является фундаментальным.

«Главное, что наш футбол в целом не на таком высоком уровне, каким все хотели бы его видеть. Для меня вопросы качества подготовки футболистов на всех уровнях важнее», — добавил специалист.

На групповом этапе Евро-2020 команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что Черчесов опозорил Россию.