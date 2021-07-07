Наумов о российских футболистах: два раза по мячу попал и требует миллионный контракт

Экс-глава московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Когда мы вводим ограничения, с одной стороны, стараемся дать российским игрока дорогу, с другой, видим, как он два раза по мячу попал и требует миллионный контракт. Козыряет своим русским паспортом. Если футболист талантлив, он и среди зарубежных игроков пробьется. А если он бесталанный, то хоть какой лимит вводи, все равно толку не будет», — приводит слова бывшего президента «железнодорожников» Sport24.

С сезона-2020/21 клубы РПЛ имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

В прошлом сезоне чемпионата России победителем турнира стал петербургский «Зенит». Второе место у «Спартака». Замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев заявил, что молодые игроки в России получают в несколько раз больше тренера.