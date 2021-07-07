Экс-арбитр ФИФА рассказал о коррупции при выборе судей на главные матчи крупных турниров

Бывший арбитр Юнас Эрикссон рассказал о коррупции в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) при выборе судей на заключительные матчи крупных турниров.

«Часто спрашивают, как выбирают арбитров на главные игры турниров. Это грязный, политический и фальшивый мир, в котором не последнюю роль играют дружба, коррупция, верность и национальность. Не всегда доверие завоевывают те, кто показал лучшие результаты, получил наивысший рейтинг или занял первое место.

На этот раз лучший судья турнира без единой явной ошибки уже отправлен домой. Это решение руководства УЕФА и никак не связано с выступлениями на чемпионате Европы. Другие судьи, которые сами того не знают, имеют нужные контакты, лучшую политическую поддержку или приехали из важных стран, судят дальше», — написал экс-арбитр в Instagram.

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев работал резервным судьей на полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020 Италия — Испания.

Итальянцы победили Испанию в серии послематчевых пенальти (4:2) и вышли в финал турнира. В главном матче Евро-2020 Италия встретится с победителем второй полуфинальной пары Англия — Дания.

Чемпионат Европы – 2020. 1/2 финала.

Италия — Испания – 1:1 (4:2 пен.)

Голы: 1:0 — Кьеза, 60; 1:1 — Мората, 80

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал тренера сборной Италии Роберто Манчини зенитовским двоечником.