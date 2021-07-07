Нигматуллин об игроках сборной России на Евро: звезды соцсетей, но не звезды на поле

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о проблемах российского футбола после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Я бы обратил основное внимание на развитие игроков. С лимитом или без. Я думаю, что нужно ужесточать лимит и не баловать игроков огромными зарплатами. Так как многие сейчас играют без должной мотивации. Играют просто в удовольствие, но не на жилах. Поэтому нет в последнее время успехов ни на уровне сборных, ни на уровне клубов в Европе.

А тренер? Это должен быть квалифицированный специалист, который будет развивать футболистов. И у Черчесова до определенного момента тоже все получалось… Кроме этого Евро… С моим мнением кто-то может не согласиться. Мол, все игроки у нас хорошие и замечательные, все звезды. Увы, по большому счету на этом Евро у нас никого нельзя назвать звездой. Может быть, только звездой соцсетей. Но не звездой на поле», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее известный в прошлом футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко заявил, что Станислава Черчесова нужно оставить на своем посту.