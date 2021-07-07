Аршавин назвал тренера сборной Италии Манчини зенитовским двоечником

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о победе сборной Италии над испанцами в серии послематчевых пенальти в полуфинале чемпионата Европы — 2020.

«Доннарумма — звезда, талантливый парень. Он внушает доверие. Испания уже побеждала в серии пенальти на этом турнире, им хватит. По чемпионату Европы в целом Италия заслуживала больше оказаться в финале.

Манчини? Зенитовский двоечник выходит в финал Евро, все лучшее перенял, а самое плохое — оставил», — приводит слова экс-игрока лондонского «Арсенала» «Матч ТВ».

Сборная Италии победила испанцев в серии послематчевых пенальти (4:2) и вышла в финал турнира.

В главном матче Евро-2020 итальянцы встретятся с победителем второй полуфинальной пары Англия — Дания.

Чемпионат Европы – 2020. 1/2 финала.

Италия — Испания – 1:1 (4:2 пен.)

Голы: 1:0 — Кьеза, 60; 1:1 — Мората, 80

Ранее сообщалось, что стюард принял защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи за фаната, пытающегося выбежать на поле.