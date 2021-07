Стюард принял защитника сборной Италии Бонуччи за фаната, пытающегося выбежать на поле

После окончания матча Италии — Испания в рамках полуфинала чемпионата Европы — 2020 итальянский защитник Леонардо Бонуччи подошел к болельщикам, чтобы отпраздновать победу вместе с ними. После этого он собирался вернуться на поле, но его начала останавливать стюард, приняв игрока за фаната, который пытается выбежать на поле.

Видео забавного эпизода опубликовано Twitter DW Sports.

Сборная Италии победила испанцев в серии послематчевых пенальти (4:2) и вышла в финал турнира. Бонуччи реализовал свою попытку с одиннадцатиметровой отметки.

В финале Евро-2020 Италия встретится с победителем второй полуфинальной пары Англия — Дания.

Чемпионат Европы – 2020. 1/2 финала.

Италия — Испания – 1:1 (4:2 пен.)

Голы: 1:0 — Кьеза, 60; 1:1 — Мората, 80

Ранее сообщалось, что Италия повторила собственный антирекорд, ни разу не пробив в створ ворот в первом тайме в матче с испанцами на Евро.

That moment when a steward thought Leonardo Bonucci was a fan trying to enter the pitch #ITAESP #EURO2020 pic.twitter.com/nSfoLJsGVH