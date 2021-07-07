Сестра погибшего футболисты Салы пыталась покончить с собой

Сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы Рамина пыталась покончить с собой. Девушка госпитализирована и в данный момент находится в критическом состоянии, информирует tn.com.ar.

Отмечается, что Ромина пыталась повеситься, находясь в нетрезвом виде.

После трагедии Ромина продолжительное время продолжала публиковать сообщения в социальных сетях о своем брате, в том числе и на его день рождения.

Напомним, Эмилиано Сала два с половиной года назад перешел из французского «Нанта» в английский «Кардифф» за £15 млн. 22 января 2019 года во время перелета в расположение новой команды самолет с игроком на борту пропал с радаров над Ла-Маншем. Летательный аппарат был найден 3 февраля на дне пролива, среди обломков которого было найдено тело. После экспертизы полиция подтвердила, что погибшим является Сала.

Ранее сообщалось, что семья погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы подала в суд на клубы «Нант» и «Кардифф Сити».