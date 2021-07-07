Тарасов считает, что русские перестали быть для иностранцев «врагами»

Экс-полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением об отношении иностранцев к россиянам.

«В мире больше нет границ. По крайней мере в головах обычных людей. Утром мне сообщили классную новость: у нас на марафоне участвует много людей из разных стран: из Канады, Украины, Германии, Испании, Португалии, Беларуси, Казахстана и почти со всего мира.

Заметил, что русские люди для иностранцев перестали быть «врагами». Хорошо о нас отзываются. Порой даже лучше, чем мы сами. Это они изменились или мы стали более открыты для мира?» — написал бывший футболист «Локо» в Instagram.

Тарасов играл за «Томь», «Москву», «Локомотив» и казанский «Рубин». На клубном уровне полузащитник провел 290 игр, забив 19 мячей.

В составе «Локомотива» Тарасов стал чемпионом России сезона-2017/18.

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал о причине его развода с певицей Ольгой Бузовой.