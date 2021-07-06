Журова считает, что Украина может передумать бойкотировать ЧМ в Москве

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова высказалась о решении Украинской федерации футбола (УАФ) и Аcсоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) запретить украинской команде участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве. Светлана считает, что любой бойкот не сочетаем со спортивными принципами. По ее мнению, даже у Международного олимпийского комитета есть нормы в регламенте, и к бойкотирующим спортсменам применяются определенные санкции, поэтому сейчас страны стараются не бойкотировать ничего.

«Так, только позаявляют громко, но потом не выполняют эти намерения. Поэтому я не думаю, что украинская сборная не поедет в Москву. Бойкоты никогда ничего не давали. Спортсменов использовали, повестка была озвучена, СМИ это транслировали, при этом ничего не менялось. Поэтому всегда возникает вопрос «А зачем?», если цель не была достигнута», — передает слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Журова также считает, что политика и спорт не должны быть совместимы, так как из-за смешивания этих понятий в первую очередь страдают спортсмены.

«Я думаю, что они еще передумают. Хотя политики могут тут диктовать условия, которые спортсменам явно не понравятся. И даже если они их выполнят, то в душе они с ними не будут согласны. Еще Пьер де Кубертен просил не вмешивать политику, чтобы спортсмены не страдали от решений политических сил», — сказала Журова.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 21 по 29 августа в Москве. Кроме России на проведение турнира претендовали Чили и Сальвадор.

Ранее стало известно, что Украина не отправляла отказ от участия в ЧМ по пляжному футболу.