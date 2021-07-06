Международный союз конькобежцев заменил слово «дамы» на «женщины» в своих дисциплинах

Международный союз конькобежцев (ISU) на онлайн-конгрессе организации принял решение заменить слово ladies (дамы) на women (женщины) во всех дисциплинах, которые проводятся под его эгидой, сообщается на официальном сайте ISU.

Изменения, принятые в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам гендерного равенства, затронут фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

Соответствующие изменения будут произведены во всех формах сообщений и документов ISU.

Ранее сообщалось, что возрастной ценз в фигурном катании могут поднять в 2022 году. По словам главы Федерации фигурного катания на коньках Российской Федерации (ФФККР) Александра Горшкова, данный вопрос будет рассматриваться на конгрессе ISU.

В настоящий момент к участию на чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются спортсмены, чей возраст достиг 15 лет. ISU намерен рассмотреть вопрос об увеличении ценза до 16 или 17 лет.