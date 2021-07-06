Ставший героем соцсетей фанат признался, что изначально не хотел лететь в Россию на Евро

Знаменитый фанат сборной Швейцарии Лука Лаутенбах, который превратился в главный мем Евро-2020 благодаря реакции на гол своей команды в ворота Франции в 1/8 финала, в интервью «Газете.Ru» признался, что изначально не собирался ехать в Санкт-Петербург на матч 1/4 финала против Испании.

Напомним, Лаутенбаху подарила билеты компания Swiss Air после того, как он прославился в соцсетях.

«На самом деле я не планировал лететь в Россию до того, как мне подарили билеты. Это очень особенный Евро, поскольку проходит в 11 странах, и фанаты должны очень много перемещаться между городами.

Например, на групповом этапе Швейцария играла в Азербайджане, в Баку, и долететь туда было уже очень дорогим удовольствием для меня.

Мне казалось, что у меня не будет достаточно денег, чтобы полететь в Россию на 1/4 финала. Но я связался со Swiss Air, предложил им провести совместную акцию, они ответили положительно, и я был очень счастлив, что мне все-таки удалось прилететь в Петербург», — рассказал Лаутенбах.

Ранее швейцарец рассказал о необычном подарке от российского болельщика в Санкт-Петербурге.