Экс-игрок сборной СССР считает, что Лев не согласится возглавить сборную России

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном назначении бывшего главного тренера команды Германии Йоахима Лева в сборную России.

«Я бы пригласил Лева работать в сборной, но ему нужно дать время. Это умнейший тренер, столько лет возглавлявший сборную Германии. Я сомневаюсь, что он согласится: он знает какой у нас чемпионат, видел наши топ-клубы в европейских соревнованиях. Если это и произойдет, то только из-за больших денег», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Ранее стало известно, что Лев, покинувший пост главного тренера после вылета команды с чемпионата Европы — 2020, является одним из кандидатов на замену Станиславу Черчесову.

Лев возглавил сборную Германии в 2006 году. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии, стала серебряным (2008) и бронзовым (2012, 2016) призером чемпионатов Европы, а также заняла третье место на мировом первенстве 2010 года в ЮАР.

Ранее Кавазашвили заявил, что Черчесов опозорил Россию.