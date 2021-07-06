В Госдуме раскритиковали запрет сборной Украины по пляжному футболу ехать на ЧМ в Москву

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев раскритиковал украинские власти за решение запретить игрокам в пляжный футбол ехать на чемпионат мира в Москву.

Парламентарий заявил, что игрокам из Украины была бы обеспечена полная безопасность в России.

«Это совершенно глупая позиция украинских политиканов, которые постоянно вмешиваются в спорт. Российский газ покупать значит можно, а выступать украинским спортсменам в России нельзя. Я очень расстроен такой новостью. Такие вещи нужно пресекать!» — цитирует Свищева Sport24.

Депутат добавил, что Украина нарушает регламент чемпионата мира, из-за чего Международной федерации футбола (ФИФА) теперь необходимо искать резервного участника.

«Ну глупость полнейшая и полное безобразие! Абсолютно недальновидное решение УАФ и украинских политиков», — отметил Свищев.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 21 по 29 августа. В турнире примут участие 16 сборных. Жеребьевка первенства пройдет в Цюрихе 8 июля.

Ранее сообщалось, что решение о запрете приняли Украинская федерация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ).