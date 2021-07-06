Швейцарский фанат-мем поделился впечатлениями от поездки в Россию на 1/4 финала Евро

Фанат сборной Швейцарии Лука Лаутенбах, который стал самым популярным мемом Евро-2020 благодаря своей бурной реакции на гол в ворота Франции в 1/8 финала, в интервью «Газете.Ru» рассказал о своей поездке в Санкт-Петербург на матч 1/4 против испанцев.

«У меня остались очень хорошие впечатления от России. Я уже приезжал сюда на чемпионат мира в 2018 году. Тогда я посещал в том числе и Санкт-Петербург и даже завел здесь русских друзей, с которыми после мундиаля виделся более-менее регулярно. Так что я был знаком с Петербургом и до этого Евро. Мне очень нравится Россия, и я хотел бы приезжать сюда так часто, как только смогу», — сказал знаменитый болельщик.

Также Лаутенбах поделился впечатлениями от пребывания на домашней арене «Зенита» — «Санкт-Петербург».

«Стадион в Санкт-Петербурге очень красивый. Но, к сожалению, у футбольных фанатов из Швейцарии теперь связаны с этой ареной два неприятных воспоминания. В 2018 году мы проиграли здесь Швеции в 1/8 финала чемпионата мира, а теперь уступили Испании в четвертьфинале Евро. Но, как бы там ни было, сам стадион прекрасен, и атмосфера там классная», — подытожил швейцарец.

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