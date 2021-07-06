Российский биатлонист заявил, что «задыхается» после прививки от коронавируса

Биатлонист юниорской сборной России Евгений Емерхонов пожаловался на плохое самочувствие после вакцинации от коронавируса.

«Уже просто бомбит. Поставил вакцину 28 июня, первые два дня было нормально, ну так, сонливость небольшая. На третий день кружилась голова, на четвертый комбо: болит и кружится голова, дышится тяжело, прям задыхаюсь.

Плюс к этому слабое состояние, а у меня даже за все время не было антител, то есть мне было просто пофигу», — написал спортсмен в сторис Instagram.

Также биатлонист посоветовал подписчикам перед вакцинацией «пропить витаминчики».

Ранее хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, объяснил, что он хотел сказать своим постом в Instagram про вакцинацию и сравнении со «стаей обезьянок в зоопарке, над которыми старший брат ставит эксперименты».

По словам специалиста, этим сообщением он заявил, что из-за непонятной информации люди потеряли доверие к вакцинации.