Американскую бегунью дисквалифицировали перед Олимпиадой за марихуану

Американская бегунья Ша'Кэрри Ричардсон дисквалифицирована на месяц за употребление марихуаны, сообщается на официальном сайте антидопингового агентства США (USADA).

Отмечается, что спортсменка спортсменка согласилась с наказанием, из-за которого она пропустит летние Олимпийские игры — 2020 в Токио. Положительный тест она сдала 19 июня во время отборочных соревнований сборной США, где легкоатлетка заняла первое место на дистанции 100 метров.

По словам Ричардсон, употребляя запрещенное вещество, она пыталась справиться с болью после смерти матери.

«Это только одна Олимпиада. Мне 21 год, я очень молода. Впереди еще много Игр, где я смогу поучаствовать, и у меня достаточно таланта, который поможет мне, потому что все, чего я добилась, я добилась своими силами. Никаких стероидов, ничего такого. Этот инцидент был связан с марихуаной. После того, как срок наказания истечет, я вернусь и смогу соревноваться», – цитирует Ричардсон ESPN.

После истории с дисквалификацией американский политик и общественный деятель Александрия Окасио-Кортес заявила в Twitter, что запрет каннабиса являются инструментом расистской и колониальной политики.

Также об отстранении Ричардсон высказался президент США Джо Байден.

«Правила есть правила, и все их знают. Должны ли они оставаться правилами – другой вопрос, но повторюсь, правила есть правила», – цитирует Байдена Reuters.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года чемпионку страны среди молодежи в беге на 400 м Софию Шевнину за нарушение антидопинговых правил.