Фанаты «Коламбуса» почтили память погибшего от петарды вратаря

Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» почтили память вратаря команды Матисса Кивлениекса, который погиб 4 июля.

Фанаты принесли цветы, воздушные шары и плакаты к домашнему стадиону «мундиров».

Кивлениекс погиб во время празднования Дня независимости США. Судмедэксперты установили, что голкипер скончался от попадания петарды в грудь.

Кивлениекс дебютировал во взрослом хоккее в сезоне 2011/12 в составе рижской «Призмы». Затем он перешел в американский клуб «Форест Лейк Лейкерс», который выступает в юниорской хоккейной лиге Миннесоты. В 2017 году голкипер стал игроком фарм-клуба «Коламбуса» «Кливленд Монстерс». В основную команду он вызывался с сезона-2019/20.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кивлениекс принял участие в двух матчах, в которых одержал одну победу при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,40.

На домашнем чемпионате мира по хоккею 2021 года Кивлениекс сыграл в четырех встречах, в которых одержал одну победу при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,18.

Ранее гибель вратаря сборной Латвии назвали большой потерей для мирового спорта.

#CBJ fans have dropped off flowers and balloons and posted homemade signs at the door of Nationwide Arena after the passing of goalie Matiss Kivlenieks. Fans are also expected to gather in Kivlenieks' memory at R Bar in the Arena District this afternoon. pic.twitter.com/pfMB0s5YaZ