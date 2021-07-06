Фанаты «Коламбуса» почтили память погибшего от петарды вратаря

Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» почтили память вратаря команды Матисса Кивлениекса, который погиб 4 июля.

Фанаты принесли цветы, воздушные шары и плакаты к домашнему стадиону «мундиров».

Кивлениекс погиб во время празднования Дня независимости США. Судмедэксперты установили, что голкипер скончался от попадания петарды в грудь.

Кивлениекс дебютировал во взрослом хоккее в сезоне 2011/12 в составе рижской «Призмы». Затем он перешел в американский клуб «Форест Лейк Лейкерс», который выступает в юниорской хоккейной лиге Миннесоты. В 2017 году голкипер стал игроком фарм-клуба «Коламбуса» «Кливленд Монстерс». В основную команду он вызывался с сезона-2019/20.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кивлениекс принял участие в двух матчах, в которых одержал одну победу при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,40.

На домашнем чемпионате мира по хоккею 2021 года Кивлениекс сыграл в четырех встречах, в которых одержал одну победу при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,18.

Ранее гибель вратаря сборной Латвии назвали большой потерей для мирового спорта.