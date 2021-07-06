Гибель вратаря сборной Латвии назвали большой потерей для мирового спорта

Защитник сборной Латвии Артурс Кулда выразил соболезнования в связи с гибелью голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Матисса Кивлениекса.

«Это просто невероятно. Трагический уход Матисса — это большая потеря как для латвийского спорта, так и для мирового», — цитирует Кулду Metaratings.

Защитник заявил, что познакомился с 24-летним вратарем в расположении сборной Латвии в 2021 году.

«Очень классный, светлый парень. Добрый, отзывчивый. Рядом с ним было приятно находится, всем он очень нравился. Поэтому — это трагедия, большая потеря», — добавил хоккеист.

Кивлениекс погиб 4 июля во время празднования Дня независимости США. Ранее судмедэксперты установили, что голкипер скончался от попадания петарды в грудь.

Кивлениекс дебютировал во взрослом хоккее в сезоне 2011/12 в составе рижской «Призмы». Затем он перешел в американский клуб «Форест Лейк Лейкерс», который выступает в юниорской хоккейной лиге Миннесоты. В 2017 году голкипер стал игроком фарм-клуба «Коламбуса» «Кливленд Монстерс». В основную команду он вызывался с сезона-2019/20.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кивлениекс принял участие в двух матчах, в которых одержал одну победу при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,40.

На домашнем чемпионате мира по хоккею 2021 года Кивлениекс сыграл в четырех встречах, в которых одержал одну победу при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,18.