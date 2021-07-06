Федун рассказал, что Дзюба и Погребняк пытались через него попасть в состав

Президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, как некоторые игроки столичной команды пытались с его помощью попасть в основной состав клуба.

«Самый простой вопрос — вопрос попадания в основной состав. И такие попытки были. Дзюба со мной много общался. Были разговоры с Погребняком. Прудников звонил и пытался какие-то вопросы решать. Это неправильно.

Я не могу сказать тренеру: «Ставь его». Да, я встречаюсь с футболистами. Стараюсь приходить в моменты радости. Не хочу после поражений заходить с матюками и орать на них — для этого есть тренер. После победы прихожу, обнимаю, хлопаю, разговариваем. Они все знают, что если есть проблемы за пределами поля — семейные или еще какие-то, — они всегда ко мне могут обратиться, и я постараюсь все вопросы решить», — приводит слова Федуна «СЭ».

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 57 очков, взял серебряные медали первенства и завоевал путевку в квалификационный этап Лиги чемпионов. Чемпионом стал петербургский «Зенит», бронза у столичного «Локомотива».

Ранее Леонид Федун заявил, что российский футбол еще не достиг дна.