Федун заявил, что российский футбол еще не достиг дна

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, достиг ли дна отечественный футбол или еще есть, куда падать.

«Конечно, есть. Лет десять назад «Спартак» входил в 20-ку самых дорогих клубов Европы, а теперь мы откатываемся в конец первой сотни. С телевизионным контрактом на 15 млн евро мы занимаем 40-е или 50-е место в мире.

Есть Галицкий, который готов платить собственные деньги на футбол. И все. Можно тратить собственные деньги на футбол, можно осваивать государственные. Но зарабатывать на футболе невозможно. Зарабатывают только агенты, которые облепили футбол как ракушки днище корабля, и имеют свой интерес», — приводит слова президента красно-белых «СЭ».

Напомним, что на чемпионате Европы — 2020 сборная России вылетела после группового этапа. Россияне проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также оказались сильнее Финляндии (1:0).

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой предложил главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову поработать за 40 тысяч рублей.