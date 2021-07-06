Мостовой предложил Черчесову поработать за 40 тысяч рублей

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге, а также назвал высокие зарплаты главной проблемой отечественных футболистов.

«Либо лимит нужно полностью отменить, либо ужесточить до предела, чтобы в одной команде могли числиться два-три игрока из-за границы. Но в этом случае не надо платить бешеные деньги местным игрокам. Главная проблема сейчас — необоснованно высокие зарплаты россиян.

Конечно, у нас есть мнение, что чужие деньги нельзя считать. Но когда Черчесов сидит на пресс-конференции и говорит, что он трудится на передовой линии… За эти деньги я бы стоял на трех таких линиях. Ты попробуй поработать за 40 тысяч рублей, когда одни коммунальные платежи выходят около 20 тысяч рублей. Говорить подобное — бред», — цитирует Мостового «RT».

С сезона-2020/21 клубы имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

Ранее министр спорта Подмосковья Роман Терюшков выступил против легионеров в РПЛ.