Круговой считает, что «Зенит» выиграли бы РПЛ даже без легионеров в составе

Защитник петербуржского «Зенита» и молодежной сборной России Данил Круговой заявил, что сине-бело-голубые были бы первыми в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) даже без легионеров в составе.

«Да, все равно были бы первыми. Особенно если представить, что и остальные играли бы без легионеров. Если остальные с легионерами? Мы все равно смогли бы. Хотя, конечно, с нашими легионерами проще. В чем-то они по-другому видят футбол. С ними он интереснее. И все же мы бы тоже недалеко отстали», – приводит слова футболиста «Матч ТВ».

В минувшем розыгрыше РПЛ «Зенит» занял первое место. Круговой провел за клуб с берегов Невы 19 матчей и отметился тремя результативными передачами.

Сезон 2021/22 стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков ответил на критику в адрес главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.