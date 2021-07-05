Ловчев — о Черчесове: в нормальных футбольных странах обычно сами пишут заявление

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен уйти со своего поста, передает «НСН».

«В нормальных футбольных странах после такого неуспеха тренеры обычно поступают по-мужски и сами пишут заявление. У нас есть технический комитет РФС, который возглавляет мой, можно сказать, «футбольный отец» Никита Симонян. У него и ряда людей из техкома на это другой взгляд», — сказал Ловчев.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном назначении главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пост наставника красно-белых.