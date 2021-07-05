Боец UFC Макгрегор рассказал о своей нездоровой одержимости

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал что он одержим.

«У меня есть нездоровая одержимость — тратить деньги. И ещё у меня есть здоровая одержимость — делать деньги», — передает слова Макгрегора официальный Twitter UFC.

Ранее стало известно, что Макгрегор возглавил рейтинг самых богатых представителей смешанных единоборств (MMA). Ирландец заработал за карьеру $400 млн. Отмечается, что в качестве гонораров спортсмен получил лишь $22 млн, а остальное было заработано на рекламных контрактах и доходах от бизнеса.

Второе место в рейтинге занял Хабиб Нурмагомедов. Его заработок составил $40 млн. При этом издание не уточняет, сколько боец получил за поединки, а сколько — за рекламу и бизнес.

10 июля на турнире UFC 264 Макгрегор сразится с американцем Дастином Порье.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.