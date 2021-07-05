Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не входит в пятерку претендентов на «Золотой мяч» по версии портала Goal.com.

Первое место занимает форвард сборной Аргентины Лионель Месси, на второй строчке располагается Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии», замыкает тройку Ромелу Лукаку из миланского «Интера».

Роналду занимает лишь седьмое место.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Португалец стал победителем бомбардирской гонки этого сезона, забив в 38 матчах сезона 29 мячей. Таким образом, Роналду установил уникальное достижение — он единственный футболист, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов — Англии, Испании и Италии.

На Евро-2020 нападающий провел четыре матча, забив пять мячей. Португалия в 1/8 финала уступила Бельгии со счетом 0:1.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью вспомнил о неприятных эпизодах с Криштиану Роналду в столичном клубе.