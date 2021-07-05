Судмедэксперты установили, что 24-летний вратарь сборной Латвии погиб из-за петарды

Судмедэксперты установили, что 24-летний вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб из-за попавшей в грудь петарды, передает AP.

Трагедия произошла 4 июля, когда в США отмечали День независимости.

Кивлениекс находился с друзьями в джакузи, когда заметил неисправность установки с петардой.

Кивлениекс дебютировал во взрослом хоккее в сезоне 2011/12 в составе рижской «Призмы». Затем он перешел в американский клуб «Форест Лейк Лейкерс», который выступает в юниорской хоккейной лиге Миннесоты. В 2017 году голкипер стал игроком фарм-клуба «Коламбуса» «Кливленд Монстерс». В основную команду он вызывался с сезона-2019/20.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кивлениекс принял участие в двух матчах, в которых одержал одну победу при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,40.

На домашнем чемпионате мира по хоккею 2021 года Кивлениекс сыграл в четырех встречах, в которых одержал одну победу при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,18.

Ранее вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс по хоккею умер в 24 года.