Мостовой раскритиковал идею пригласить Тедеско на пост тренера сборной России

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Доменико Тедеско на пост тренера сборной России, передает «Чемпионат.com».

«Тедеско не нужен сборной России, у нас своих людей предостаточно. Наши могут спокойно руководить сборной, абсолютно спокойно. Я не буду говорить, что с Черчесовым будет лучше, потому что все рано или поздно заканчивается, кто не справляется — уходит. Но Тедеско — абсолютно нет», — сказал Мостовой.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Под руководством Тедеско «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21 и получил право сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Тедеско готов сменить на посту наставника сборной России Станислава Черчесова.