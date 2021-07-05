Джикия пожаловался на критику в адрес сборной России

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия пожаловался на критику в адрес национальной команды, передает Sport24.

«Когда в 2018 году сборная показала хороший результат, то едва ли не каждый говорил, что он причастен к этому успеху. А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей. И как-то сразу отошли в сторону. 2018 год — это уже история, но все равно, когда такое видишь, становится неприятно», — сказал Джикия.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее бывший футболист сборной России и экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов признался, что ничего не понял из выступления наставника национальной команды Станислава Черчесова во время пресс-конференции, посвященной выступлению сборной на чемпионате Европы — 2020.