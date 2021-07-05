Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Сборная России по футболу выразила соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Владимира Меньшова.
«Легенда советского и российского кино, он снял всеми любимые шедевры: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли».
Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале национальной команды.
Меньшов скончался 5 июля в возрасте 81 года от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. О дате и месте прощания с артистом станет известно позже.
За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» 1981 года. В качестве актера он снялся более чем в 100 картинах.
Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).