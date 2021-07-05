Хавбек «Локомотива» Баринов не готов играть в клубе на той же позиции, что и в сборной

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, готов ли он в клубе выступать на месте центрального защитника, как это было в составе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Честно говоря, не готов. Не моя эта позиция. В сборной это была вынужденная мера. Если надо будет, то сыграю, но моя позиция — центральный полузащитник», — приводит слова «железнодорожника» «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 24-летний футболист провел за столичный клуб во всех турнирах 17 матчей, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

На чемпионате Европы Баринов сыграл в матчах с Бельгией (0:3) и Финляндией (1:0), при этом результативными действиями не отметился. Российская команда по итогам группового этапа Евро набрала три очка и заняла последнее место.

Ранее российский спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением, кто должен сменить Станислава Черчесова в национальной команде.