Хавбек «Локомотива» Баринов не готов играть в клубе на той же позиции, что и в сборной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Игрок ФК «Локомотив» Дмитрий Баринов Игрок ФК «Локомотив» Дмитрий Баринов
Игрок ФК «Локомотив» Дмитрий Баринов
РИА Новости

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, готов ли он в клубе выступать на месте центрального защитника, как это было в составе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Честно говоря, не готов. Не моя эта позиция. В сборной это была вынужденная мера. Если надо будет, то сыграю, но моя позиция — центральный полузащитник», — приводит слова «железнодорожника» «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 24-летний футболист провел за столичный клуб во всех турнирах 17 матчей, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

На чемпионате Европы Баринов сыграл в матчах с Бельгией (0:3) и Финляндией (1:0), при этом результативными действиями не отметился. Российская команда по итогам группового этапа Евро набрала три очка и заняла последнее место.

Ранее российский спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением, кто должен сменить Станислава Черчесова в национальной команде.