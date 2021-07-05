Черданцев назвал имя тренера, который должен сменить Черчесова в сборной России

Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением, кто должен сменить Станислава Черчесова в национальной команде после чемпионата Европы — 2020.

«Не знаю, для чего вообще устраивалась пресс-конференция Черчесова. Мы опять не услышали ответов на главные вопросы. Что говорить про кресло? Тренеры приходят и уходят. На этом месте десятилетиями не сидят. После неудачного цикла уход в отставку — что такого?

Кто вместо Черчесова? Если б я решал и определить кандидатуру следовало завтра — назначил бы Валерия Карпина», — приводит слова Черданцева «СЭ».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил тренеру поддержку.

Ранее экс-тренер сборной России Сергей Балахнин назвал пресс-конференцию Станислава Черчесова жалким зрелищем.