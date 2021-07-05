Черданцев: мы не должны были проигрывать Бельгии 0:3, рейтинг ФИФА — ни о чем

Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о том, какую сборную он считает более сильной — России или Украины.

«Казалось ли мне до Евро, что сборная Украины сильнее нашей? Неправомерное сравнение. Украины вышли из группы с теми же тремя очками, что и мы.

Дело в разнице мячей. Вот в чем беда — мы не должны были проигрывать Бельгии со счетом 0:3! Об этих бельгийцах больше разговоров. Любой понимающий в футболе человек скажет: рейтинг ФИФА — ни о чем. Не отражает реальную силу команды. Не должны были этой Бельгии проигрывать дебютный матч дома, при своих болельщиках 0:3!

Пропустили бы меньше — из группы вышли бы мы, а не Украина. Так что сравнивать? Мы же с ними не играли! Но шансы наших сборных 50 на 50», — цитирует Черданцева «СЭ».

Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 со счетом 0:4. На группой стадии украинцы проиграли Нидерландам (2:3), Австрии (0:1), а также победили Северную Македонию (2:1). В первом матче плей-офф Украина в дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).

Сборная России не вышла из группы, обыграв команду Финляндии 1:0 и крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее Георгий Черданцев назвал разницу между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его украинским коллегой Андреем Шевченко.