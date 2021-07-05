Комментатор «Матч ТВ» Черданцев назвал разницу между Черчесовым и Шевченко

Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев назвал разницу между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его украинским коллегой Андреем Шевченко.

«Станислав Саламович определил свою роль — «полководец среди солдат». Шевченко, думаю, был футболистом и капитаном своей команды. Которая просто играла в футбол и хотела выиграть матч», — цитирует Черданцева «СЭ».

Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 со счетом 0:4. На группой стадии украинцы проиграли Нидерландам (2:3), Австрии (0:1), а также победили Северную Македонию (2:1). В первом матче плей-офф Украина в дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).

Сборная России не вышла из группы, обыграв команду Финляндии 1:0 и крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что Андрей Шевченко успел сделать в сборной Украины больше, чем Станислав Черчесов в России.