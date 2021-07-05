Тренер сборной Англии заявил, что по ходу матча с Украиной уже думал о следующем сопернике

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался после крупной победы в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с командой Украины. Встреча закончилась со счетом 4:0.

«Впереди нам еще предстоит пройти долгий путь, поэтому мы не удовлетворены достигнутым результатом. Я должен признаться, что уже во время игры с Украиной стал думать о следующем матче. Это наш шанс — мы никогда не были на финале этого турнира. Это еще одна возможность войти в историю», — цитирует специалиста The Guardian.

7 июля в полуфинальном матче Евро-2020 сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли».

Английская сборная заняла первое место в группе D, набрав семь очков после побед с минимальным счетом над Чехией (1:0) и Хорватией (1:0), а также ничьи с Шотландией (0:0).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии.