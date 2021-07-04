Опубликовано видео, на котором Макгрегор выбирается из толпы фанатов с помощью охраны

Ирландский боец Конор Макгрегор посетил один из ресторанов в США. У здания собралась огромная толпа болельщиков, которая быстро окружила автомобиль бойца UFC. Макгрегор дружелюбно приветствовал фанатов, но затем ему потребовалась помощь охранников, чтобы выбраться из кольца болельщиков и добраться до машины. Видео опубликовано в Instagram спортсмена.

Ранее стало известно, что Макгрегор возглавил рейтинг самых богатых представителей смешанных единоборств (MMA). Ирландец заработал за карьеру $400 млн. Отмечается, что в качестве гонораров спортсмен получил лишь $22 млн, а остальное было заработано на рекламных контрактах и доходах от бизнеса.

Второе место в рейтинге занял Хабиб Нурмагомедов. Его заработок составил $40 млн. При этом издание не уточняет, сколько боец получил за поединки, а сколько — за рекламу и бизнес.

10 июля на турнире UFC 264 Макгрегор сразится с американцем Дастином Порье.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Ранее сообщалось, что Хабиб оказался ниже Макгрегора в рейтинге самых богатых бойцов MMA.