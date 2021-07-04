Министр спорта МО Терюшков выступил против легионеров в РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался на тему лимита на легионеров. Чиновник считает, что в первую очередь следует развивать детско-юношеский спорт, а не ориентироваться на иностранных футболистов.

«Я против легионеров в РПЛ. Все наши достижения были в то время, когда они у нас не играли. Это показатель. На сегодняшний день я не могу назвать и десяток отечественных нападающих, которые могли бы конкурировать за место в стартовом составе. На этой позиции у нас играют легионеры. С одной стороны, это хорошо, с другой — тяжелая история для развития отечественного футбола.

Безусловно, убрать легионеров из лиги, наверное, невозможно. Понятно, что современный футбол развивается по законам бизнеса, но нам нужно чем-то пренебрегать, чтобы развиваться», — сказал Терюшков в Sport24.

С сезона-2020/21 клубы имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

Новый лимит на легионеров раскритиковал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. По словам тренера, трижды подряд побеждавшего в РПЛ, после введения лимита на иностранных игроков, российский футбол стал хуже как на уровне клубов, так и на уровне сборной.

Ранее экс-главный тренер сборной России выступил против смягчения лимита на легионеров.