Боярский затруднился оценить слова Семака о дефиците на трансферном рынке

Давний поклонник петербургского «Зенита» Михаил Боярский затруднился оценить слова наставника сине-бело-голубых Сергея Семака о дефиците на трансферном рынке.

«Мне очень сложно поспорить со специалистом, поэтому комментировать здесь что-либо я не могу. Нужно доверять словам Семака, а не моим рассуждениям. Как ситуация обстоит на самом деле — я не знаю», — сказал Боярский «Газете.Ru».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб с берегов Невы занял первое место. На второй строчке расположился московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

В Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге», набрав одно очко. Победу в турнире одержал лондонский «Челси».

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, попробовала угадать команды, которые займут первые пять мест в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ).