Депутат Лебедев считает, что Россия проиграла бы Англии на Евро

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
РИА Новости

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев поделился впечатлениями от игры Англии на Евро-2020.

Напомним, в 1/4 финала англичане обыграли Украину со счетом 4:0.

«Что касается сборной Англии, то я бы не сказал, что их старт на Евро-2020 был какой-то невзрачный. Да, на групповой стадии они забивали не много, но это не имеет никакого значения, потому что они побеждают, они выигрывают, и от игры к игре прибавляют. Я уверен, что они пройдут Данию в полуфинале, а вот финальная игра, которая, на мой взгляд, будет сыграна между испанцами и англичанами, будет крайне интересна.

Если бы на месте сборной Украины оказалась сборная России, то мы бы влетели Англии. Не знаю, с каким счетом, потому что тяжело предугадывать — англичане могли забить один и остановиться, но они забили вчера все, что летело в створ ворот. Вот так футбольные звезды и футбольный бог оказались вчера на стороне Англии. Такое бывает что в спорте, что в футбольных матчах, когда ты реализуешь вообще все моменты. У англичан так и было — все, что они создали, забили.

Мы бы вряд ли смогли противопоставить что-то этой сборной Англии. Как и сборная Украины, не смогли бы рассчитывать на позитивный результат в этом матче. Да и вообще, с тем уровнем игры, который показала наша сборная на этом чемпионате Европы, вылет после группового этапа — максимум, на что мы могли претендовать. Гадать о том, что бы мы могли сделать в матче против Англии, если мы не смогли ничего придумать во встречах против Бельгии, Финляндии и Дании, бессмысленно», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Ранее Лебедев заявил, что у Украины не было шансов победить Англию.