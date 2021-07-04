Депутат Лебедев считает, что Россия проиграла бы Англии на Евро

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев поделился впечатлениями от игры Англии на Евро-2020.

Напомним, в 1/4 финала англичане обыграли Украину со счетом 4:0.

«Что касается сборной Англии, то я бы не сказал, что их старт на Евро-2020 был какой-то невзрачный. Да, на групповой стадии они забивали не много, но это не имеет никакого значения, потому что они побеждают, они выигрывают, и от игры к игре прибавляют. Я уверен, что они пройдут Данию в полуфинале, а вот финальная игра, которая, на мой взгляд, будет сыграна между испанцами и англичанами, будет крайне интересна.

Если бы на месте сборной Украины оказалась сборная России, то мы бы влетели Англии. Не знаю, с каким счетом, потому что тяжело предугадывать — англичане могли забить один и остановиться, но они забили вчера все, что летело в створ ворот. Вот так футбольные звезды и футбольный бог оказались вчера на стороне Англии. Такое бывает что в спорте, что в футбольных матчах, когда ты реализуешь вообще все моменты. У англичан так и было — все, что они создали, забили.

Мы бы вряд ли смогли противопоставить что-то этой сборной Англии. Как и сборная Украины, не смогли бы рассчитывать на позитивный результат в этом матче. Да и вообще, с тем уровнем игры, который показала наша сборная на этом чемпионате Европы, вылет после группового этапа — максимум, на что мы могли претендовать. Гадать о том, что бы мы могли сделать в матче против Англии, если мы не смогли ничего придумать во встречах против Бельгии, Финляндии и Дании, бессмысленно», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Ранее Лебедев заявил, что у Украины не было шансов победить Англию.