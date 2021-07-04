Депутат Госдумы Лебедев считает, что у Украины не было шансов победить Англию

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
РИА Новости

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

»«Хорошая игра, она была достойна уровня чемпионата Европы. Чуда никто не ожидал. Понятное дело, что украинская сказка должна была вчера закончиться. Англия хорошо подготовилась к этому турниру, я считаю команду Гарета Саутгейта одним из фаворитов этого Евро. Финал с их участием на «Уэмбли» в Лондоне, думаю, будет зрелищным как для болельщиков, так и для самих игроков.

Я думаю, что у Украины не было никаких шансов для того, чтобы добиться положительного исхода этого матча. Может быть, они могли бы и не пропустить четыре мяча, но вариантов позитивного решения для этой сборной на сегодняшний день против Англии не было. Все-таки английский футбол — лидирующий футбол в Европе, и украинцам далеко до такого уровня игры. Я считаю, что команда под руководством Андрея Шевченко и так достигла своего максимума, добравшись до четвертьфинальной стадии», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Ранее Боярский похвалил сборную Украины, несмотря на поражение от Англии на Евро-2020.