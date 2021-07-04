Депутат Госдумы Лебедев считает, что у Украины не было шансов победить Англию

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

»«Хорошая игра, она была достойна уровня чемпионата Европы. Чуда никто не ожидал. Понятное дело, что украинская сказка должна была вчера закончиться. Англия хорошо подготовилась к этому турниру, я считаю команду Гарета Саутгейта одним из фаворитов этого Евро. Финал с их участием на «Уэмбли» в Лондоне, думаю, будет зрелищным как для болельщиков, так и для самих игроков.

Я думаю, что у Украины не было никаких шансов для того, чтобы добиться положительного исхода этого матча. Может быть, они могли бы и не пропустить четыре мяча, но вариантов позитивного решения для этой сборной на сегодняшний день против Англии не было. Все-таки английский футбол — лидирующий футбол в Европе, и украинцам далеко до такого уровня игры. Я считаю, что команда под руководством Андрея Шевченко и так достигла своего максимума, добравшись до четвертьфинальной стадии», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Ранее Боярский похвалил сборную Украины, несмотря на поражение от Англии на Евро-2020.