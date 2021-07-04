Аргентина обыграла Эквадор и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины в четвертьфинальном матче Кубка Америки одержала победу над Эквадором со счетом 3:0. Первый мяч в конце первого тайма забил аргентинский полузащитник Родриго Де Паул с передачи Лионеля Месси. В самой концовке второго тайма форвард Лаутаро Мартинес с передачи Месси удвоил преимущество сборной Аргентины. Уже в добавленное ко второму тайму время Лионель Месси забил третий гол аргентинцев.

Сборная Аргентины заняла первое место в группе A, набрав десять очков. Аргентинцы сыграли вничью с Чили (1:1), а также обыграли Уругвай (1:0), Парагвай (1:0) и Боливию (4:1).

Таким образом, сборная Аргентины в полуфинале встретится с Колумбией. Во втором полуфинале сыграют сборные Бразилии и Перу.

Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии, однако был перенесен в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.

Кубок Америки – 2021. 1/4 финала.

Аргентина — Эквадор – 3:0

Голы: 1:0 — Де Паул (40), 2:0 — Мартинес (84), 3:0 — Месси (90+3).

Ранее сборная Колумбии в четвертьфинальном матче Кубка Америки обыграла Уругвай в серии послематчевых пенальти.