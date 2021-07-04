Кличко поддержал сборную Украины после вылета с Евро-2020

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко выразил слова поддержки сборной Украины после проигранного четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 против сборной Англии (0:4).

«Друзья! Хочу выразить поддержку нашим футболистам! Игра с одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для украинцев действительно испытанием», – написал Кличко в своем «инстаграме».

Кличко считает, что сборная Украины, впервые пробившись в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе, а также потенциал команды.

«Путь к великим свершениям невозможен без поражений и разочарований. Они дают опыт, закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства. Главное – не то, упал ты или нет. Главное – сумел ли ты потом подняться и достойно идти дальше. К победе. Слава Украине! Героям слава», – добавил Кличко.

Напомним сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 0:4. Выход в 1/4 стал лучшим результатом в истории украинской команды.

Англия в полуфинале встретится со сборной Дании на домашнем стадионе «Уэмбли».

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о прошедшем четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Англии.