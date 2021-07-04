Канделаки заявила, что матч Украина — Англия можно было закончить на 50-й минуте

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о прошедшем четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Англии (0:4).

«Англия отменила Украину в четвертьфинале — 4:0, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. - Футбол, начиная с 50-й минуты, можно было смело заканчивать — украинцы вперед не шли, боясь пропустить еще больше, а англичане снисходительно перекатывали мяч поперек поля», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Также Канделаки считает, что все равно найдутся комментаторы, которые вспомнят про вылет сборной России с Евро, но, по словам Тины, политика к прошедшему четвертьфиналу отношения не имеет.

«Поднимаясь вверх по турнирной лестнице, рано или поздно встретишь дракона. Если сам не дракон, конечно», — добавила Канделаки.

Напомним сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 0:4. Выход в 1/4 стал лучшим результатом в истории украинской команды.

Англия в полуфинале встретится со сборной Дании на домашнем стадионе «Уэмбли».

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями перед предстоящим полуфинальным матчем чемпионата Европы — 2020 против сборной Дании.