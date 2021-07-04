Саутгейт: мы можем войти в историю, ведь Англия никогда не была в финале Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями перед предстоящим полуфинальным матчем чемпионата Европы — 2020 против сборной Дании.

«У нас есть потрясающая возможность войти в историю, ведь мы никогда не были в финале чемпионата Европы. Для команды это не столько давление, сколько еще одна проблема, которую они получили, и в настоящий момент они решают эту задачу», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах со сборными Чехии и Хорватии, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф английская команда обыграла сборную Германии (2:0). В четвертьфинале подопечные Саутгейта разгромили сборную Украины со счетом 4:0.

В полуфинале сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли». Матч пройдет 7 июля.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии с победой над сборной Украины и выходом в полуфинал чемпионата Европы — 2020.