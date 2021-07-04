Зеленский: Украина получила лучший результат, чем Франция, Германия, Португалия

Президент Украины высказался после вылета сборной его страны с чемпионата Европы — 2020. Политик заявил, что ни одно поражение не сломает Украину.

«Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-восемь сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы – впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!» — написал Зеленский в своем инстаграме.

Также Зеленский заявил, что украинские болельщики отлично поддерживали свою команду.

«И самое главное. У нас лучшая на турнире группа поддержки. «Украина, Украина!», что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве. Все это время мы были одной командой. Все это время – действительно единая Украина. Продолжим это. Завтра. Послезавтра. Всегда. Слава Украине!» – написал Зеленский.

Напомним, сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 0:4. Выход в 1/4 стал лучшим результатом в истории украинской команды.

Ранее Владимир Зеленский поддержал сборную своей страны после поражения от англичан на Евро-2020.