Победа над Украиной стала крупнейшей в истории Англии на Евро

Сборная Англии разгромила Украину в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 со счетом 4:0. Это самая крупная победа англичан в истории их выступлений на европейских первенствах. Об этом сообщает Gracenote Sports.

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1).

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах со сборными Чехии и Хорватии, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф английская команда обыграла сборную Германии (2:0).

В полуфинале сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли». Матч пройдет 7 июля.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 против сборной Украины.