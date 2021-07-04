Саутгейт заявил, что английские игроки были решительны и безжалостны

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 против сборной Украины (4:0). Специалист отметил, что его игроки показали фантастическую игру, причем не только те футболисты, которые вышли в старте, но вышедшие на замену. Также Саутгейт отметил, что для него абсолютная честь быть в компании таких главных тренеров Англии, как сэр Бобби Робсон и сэр Альф Рамсей.

«Мне приятно иметь возможность добиться результатов, которые снова выводят нашу страну на футбольную карту. Полуфинал — это вызов для нас. Осенью у нас было две игры с Данией. Я знаю, насколько они хороши, они снова доказали это на Евро. Это будет фантастическая игра. Мы не хотели отступать. Мы хотели по-настоящему ухватиться за возможность, а не надеяться, что сможем победить или позволить судьбе сыграть свою роль. Думаю, что игроки были решительны и безжалостны», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

В полуфинале сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли». Матч пройдет 7 июля.

Ранее чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сравнил поражение сборной Украины от англичан в четвертьфинале чемпионата Европы — 2020 со своим боем с украинским боксером Владимиром Кличко в 2015 году.