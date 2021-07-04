Семин заявил, что сборная Украины переоценила себя

Бывший главный тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и сборной России Юрий Семин поделился мыслями после прошедшего четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Англии (0:4).

«Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча, — цитирует ТАСС Семина. — Потом показалось, что сборная Украины выравняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на самом высоком уровне — Гарри Кейн имеет момент и забивает его, как раз это и отличает большого мастера. На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жесткое поражение», — передает слова Семина ТАСС.

Также Семин отметил, что не стоит проводить параллели между поражениями сборных Украины и России от соперников по предстоящему полуфиналу англичан (0:4) и датчан (1:4), поскольку «это совершенно разные команды».

«В составе сборной Англии можно отметить Гарри Кейна, который забивает голы в нужный момент. Что касается сборной Украины, мне сложно кого-то выделить, когда команда проигрывает с таким счетом», — добавил Семин.

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Английская сборная заняла первую строчку в группе D, имея в своем активе шесть баллов.

7 июля в полуфинальном матче Евро-2020 сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли».

Ранее капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко подвел итоги выступления своей команды на чемпионате Европы — 2020.